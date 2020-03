Het elegantste ontslag ooit

Exit in stijl

Commonwealth Day is een hoogdag voor de Queen. Het is een jaarlijkse viering van het Commonwealth of het Ge­menebest. De viering vindt plaats in bijna alle landen die ooit tot het Britse rijk behoorden. Er is telkens een plechtige dienst in Westminster Abbey, en er zijn optredens en speeches van vertegenwoordigers uit het hele Gemenebest. Het feest zou vooral de eenheid van de 54 verschillende landen moeten benadrukken.

Ironisch dus hoe Commonwealth Day 2020 vooral in het teken stond van de verdeeldheid binnen de koninklijke familie. Het evenement zal de boeken ingaan als het laatste optreden van prins Harry en zijn vrouw Meghan als senior royals. De Meghxit die op 6 januari aangekondigd werd, is daarmee een feit.

De hele voorbije week al daagden Harry en Meghan netjes uitgedost op. Als hun exit de Commonwealth Day dan mocht overschaduwen, het lag alleszins niet aan hun gedrag.

De breuk was toch zichtbaar tijdens de ceremonie in Westminster Abbey. Normaal zou de hele familie wachten op de aankomst van Hare Majesteit. Maar dit jaar werden alle koppels afzonderlijk netjes naar hun stoel geleid. Die last minute aanpassing werd niet toegelicht door het paleis. Maar het is duidelijk dat de voormalige fab four niet zouden blijven keuvelen aan de ingang in afwachting van de koningin.

Meghan en Harry zaten op de tweede rij, zoals gebruikelijk. William en Kate schuin voor hen, op de eerste rij. De twee koppels lachten elkaar vriendelijk toe, knikten even maar maakten verder geen contact.

Niet beknibbelen

Meghan en Harry vielen alleszins niet uit hun rol: allebei lachten ze breed, ook na de eredienst. Misschien vooral in het vooruitzicht dat hun koninklijk leven er nu dus op zit. Volgens de Britse pers stampt het koppel straks een goed doel uit de grond. Ze zouden veteranen uit het Britse en Amerikaanse leger willen helpen met medische problemen en het vinden van een woning. De twee zouden nog een publiek leven blijven leiden. Zo zouden ze ook met Apple TV en Oprah Winfrey een reeks willen maken over geestelijke gezondheid.

Ze zullen hun woning in ­Engeland, Frogmore Cottage, behouden en ze beloofden daarbij 2,75 miljoen euro aan belastinggeld dat ze gebruikt hadden om het huis op te lappen, terug te betalen. Het koppel zal alleszins niet moeten werken of beknibbelen op de kerstcadeaus. Hun vermogen wordt geschat op 40 miljoen euro.

Het lijkt erop dat ze al ingeburgerd zijn in Canada. Daar bleef zoontje Archie achter tijdens de afscheidstournee van papa en mama in het Verenigd Koninkrijk, tot grote teleurstelling van zijn overgrootmoeder Elizabeth en grootvader Charles.