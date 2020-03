608,5 miljoen dollar voor Gay-datingapp Grindr

Grindr, de ‘Tinder van de homoscene’, is voor 608,5 miljoen dollar verkocht aan een consortium van investeerders. Dat gebeurde onder dwang van de Amerikaanse overheid, want de Chinezen bleken het niet zo nauw te nemen met de privacyregels. Toch realiseerde de verkoper, de Chinese gameontwikkelaar Beijing Kunlun, nog een flinke meerwaarde. In 2016 betaalde het gamebedrijf 93 miljoen dollar voor een belang van 60 procent in Grindr. De resterende aandelen kocht het twee jaar later voor 152 miljoen dollar. Een winst van 363,5 miljoen dollar in nog geen vijf jaar tijd, dat is niet slecht geboerd.(krs)