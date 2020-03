Code geel en nummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm en wateroverlast

Het telefoonnummer 1722, waarop mensen tijdens noodweer terechtkunnen voor niet-levenbedreigende interventies, wordt tijdelijk geactiveerd omdat er een risico is op storm en wateroverlast. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken dinsdagavond.

Het KMI waarschuwt voor slecht weer. Mensen die daarvan overlast ondervinden en een interventie van de brandweer willen aanvragen, krijgen de vraag om daarvoor naar het nummer 1722 te bellen. Op die manier kan het noodnummer 112 worden vrijgehouden voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief, telkens wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Code geel tot woensdag

Het KMI waarschuwt maandagnacht, dinsdag en woensdagochtend met code geel in het hele land voor regen.

Het weerbericht van het KMI klinkt als volgt: “Vannacht bereikt een actieve neerslagzone ons land en zal morgen nog over ons land blijven slepen. In Hoog-België kan het nog tot in de avond blijven regenen. In de nacht van dinsdag op woensdag wordt, volgens de laatste prognoses vooral in het noorden van het land, opnieuw intensere regen verwacht. Tot en met woensdagochtend kan er in de meeste streken tot 25 mm regen vallen op 24 uur. Lokaal kan er tot 30 mm vallen, vooral in Hoog-België en langs de grens met Nederland.”

“Aangezien we de voorbije dagen reeds veel neerslag hebben gehad, zijn problemen door de regen niet uit te sluiten.”