Washington “verzet zich hevig tegen parallelle regering” in Afghanistan

De Verenigde Staten verzetten zich hevig tegen de vorming van een parallelle regering in Afghanistan. Dat stelt Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Maandag zijn tijdens twee aparte ceremonies in het land twee presidentskandidaten ingezworen als nieuwe president van Afghanistan.

Ashraf Ghani werd midden februari uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen van september, maar Abdullah Abdullah ging niet akkoord met die uitslag en riep zichzelf uit tot winnaar.

Pompeo zegt tevreden te zijn met de verklaringen van de twee rivalen. Ze spreken zich allebei positief uit over het vredesproces. “De Verenigde Staten werken met de twee partijen samen om tot een akkoord te komen”, klinkt het in een mededeling. “Het is essentieel voor de toekomst van het land en vooral voor vrede om een inclusieve regering te vormen en van een verenigd Afghanistan een prioriteit te maken.”

“We veroordelen hevig elke daad die leidt tot een parallelle regering”, voegde de minister er wel aan toe. Hij verwees niet expliciet naar Abdullah, die de presidentsverkiezingen officieel verloor, maar zichzelf wel tot winnaar uitriep.

De Verenigde Staten tekenden op 29 februari een historisch akkoord met de taliban. Dat moet onder meer de weg vrijmaken voor de volledige terugtrekking van buitenlandse troepen uit Afghanistan. In ruil zouden de taliban een regeringsstelsel aanvaarden waar een meerderheid van de bevolking voor is.

Dat de twee zich nu allebei hebben ingezworen, stuurt het land opnieuw naar een institutioneel dieptepunt. Dinsdag zouden de “intra-Afghaanse vredesonderhandelingen”, tussen regering en taliban, in Oslo van start moeten gaan. De vraag is of die onderhandelingen nu nog kunnen doorgaan.

