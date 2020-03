Coronapatiënten liggen op hun buik in Italiaanse ziekenhuizen

Gezicht naar beneden. Patiënten vastgeketend aan machines in het ziekenhuis. Artsen in beschermende pakken. De Italiaanse tv-zender Piazzapulita en nieuwsagentschap Reuters verpreidden gisteren schokkende beelden van coronazieken op intensieve zorgen.

Net als in de film lopen dokters rond in beschermende pakken. Patiënten liggen met hun gezicht naar beneden gedrukt in ziekenhuisbedden. Hun lichamen vastgeketend aan tubes en baxters. De foto’s doen even naar adem happen. En dat is net de bedoeling. Dokter Daniele Macchini van het Humanitas Gavazzeni-ziekenhuis in Bergamo, die de strijd tegen Covid-19 vergelijkt met een oorlog, hoopt dat de beelden aanzetten tot nadenken.

“Het is niet de bedoeling om mensen te doen panikeren”, zegt hij. “Maar we moeten beseffen dat de bedreiging echt is, klinkt het. “Ik huiver ervan dat de boodschap niet goed overkomt.”

Dokter Macchini vindt het verschrikkelijk dat de mensen het virus wegzetten als ware het een doordeweeks griepje. “Terwijl mensen opscheppen over niet bang zijn, aanwijzingen negeren, protesteren omdat hun routine tijdelijk van streek is, vindt de epidemiologische ramp plaats.”

“Ik herinner me nog een week geleden dat ik wachtte op de resultaten van een wattenstaafje. Als ik erover nadenk, lijkt mijn bezorgdheid over een mogelijk geval bijna belachelijk en ongerechtvaardigd, nu ik heb gezien wat er gebeurt. De situatie is nu dramatisch op zijn zachtst gezegd.”

“Er zijn geen chirurgen, urologen, orthopedisten meer. We zijn alleen artsen die deel uitmaken van een enkel team om deze tsunami te overwinnen die ons heeft overweldigd.”

“Gevallen vermenigvuldigen zich, met een snelheid van 15 tot 20 opnames per dag, allemaal om dezelfde reden. De resultaten van de labo’s komen nu na elkaar: positief, positief, positief. De intensive care in.”

“Het personeel is uitgeput. Ik zag vermoeidheid op gezichten die voorheen niet wisten wat vermoeidheid was, ondanks hun al vermoeiende werklasten. Er zijn geen verschuivingen meer, geen uren meer. Het sociale leven is opgeschort. We zien onze families niet meer uit angst hen te infecteren. Sommigen van ons zijn ondanks de protocollen al besmet geraakt.”

“Dus wees geduldig - je kunt niet naar het theater, musea of ??de sportschool. Probeer medelijden te hebben met de talloze oude mensen die je zou kunnen infecteren.”

Premier Conte

De teller in de laars van Europa staat op 9.172 infecties en 463 doden. Nergens ter wereld sterven procentueel zoveel mensen aan het coronavirus als in Italië. “Er zal dan ook niet langer een rode zone zijn. Het hele land wordt een beschermd gebied”, zei premier Giuseppe Conte gisteren op een persconferentie. Iedereen thuis dus. Heel Italië is vanaf vandaag in lockdown. Sportwedstrijden worden afgelast. De toegang tot ziekenhuis is beperkt. Extra controles op de luchthaven. Reizen wordt enkel mogelijk voor het werk, met het openbaar en in noodsituaties.

De sluiting van de scholen en universiteiten wordt verlengd tot 3 april. Ook alle sportactiviteiten -inclusief de wedstrijden in de hoogste voetbalklasse- worden afgelast. “De juiste handeling is thuisblijven om de zwaksten in onze gemeenschap te beschermen”, klinkt het uit de mond van premier Giuseppe Conte. “Onze gewoontes moeten nu veranderen. We moeten allemaal iets opgeven om Italië er weer bovenop te helpen.”

