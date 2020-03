Een opmerkelijk tafereel in de Ligue 2 maandag. Door het coronavirus waren er geen supporters aanwezig tijdens de wedstrijd tussen RC Lens en US Orléans, maar dat hield de lokale speaker niet tegen om zijn job met volle overtuiging te doen. Toen de thuisploeg op 1-0 kwam na een penaltygoal van Florian Sotoca (wat later het beslissend doelpunt bleek te zijn), deed de stadionomroeper alsof het een wedstrijd zoals een andere was. Respect!