Heel Italië op slot door coronavirus, maar wat houdt die lockdown precies in? "We moeten allemaal iets opgeven"

9.172 coronabesmettingen en 463 doden. Nergens vallen er zoveel slachtoffers als in de laars van Italië. En dus besliste premier Giuseppe Conte het hele land in quarantaine te zetten. Drie weken lang. De levensstijl van de Italianen moet worden aangepast. “We moeten allemaal iets opgeven.” Maar welke maatregelen zijn dat nu precies? Een overzicht.

Twee dagen geleden trof Conte nog noodmaatregelen voor het noorden van Italië. De regio Lombardije en veertien andere provincies, goed voor 16 miljoen inwoners, werd ingedeeld als “rode” gevarenzone. Maar die zone wordt nu uitgebreid. Volgens de eerste minister is het risico op besmetting met het gevreesde longvirus in het hele land té groot.

Heel Italië gaat daarom in lockdown. De cijfers van het aantal besmettingen en doden blijft maar stijgen. De teller staat op 9.171 coronabesmettingen en 463 doden. Het hele lande heeft de overheid uitgeroepen als “beschermd gebied”. “De juiste handeling is thuisblijven om de zwaksten in onze gemeenschap te beschermen”, zegt premier Giuseppe Conte. “Onze gewoontes moeten nu veranderen. We moeten allemaal iets opgeven om Italië er weer bovenop te helpen.”

Maar wat moeten de Italianen nu precies opgeven? Een overzicht.

Thuisblijven is de boodschap

“Eigenlijk is er geen enkele reden om de straat op te gaan, zegt Conte. Thuisblijven is dus de boodschap. Wie thuis kan werken of nog vakantie kan nemen moet dat vooral doen. Wie niet anders kan, mag naar het werk. Voor medische, familiale verplaatsingen en in alle noodgevallen mogen Italianen wel de deur uit. Wie van de ene gemeente naar een andere gaat, moet daarvoor een document invullen waarop hij duidelijk aangeeft waarom hij zich buiten begeeft. Bij controles moeten de papieren kunnen voorgelegd worden.

Bussen, treinen en trams rijden nog

Het openbaar vervoer blijft wel rijden. Ook luchthavens en treinstations zijn open. Maar daar komen extra controles. Reizigers zullen worden tegengehouden met de vraag waarom en naar waar ze reizen. Of het uit pure noodzaak is. Zij het voor medische redenen, voor het werk of om terug te keren naar huis. Opvallend: in diezelfde stations wordt nu ook de temperatuur van mensen gemeten. Wie koorts heeft, wordt meteen naar het ziekenhuis gestuurd. Toeristen mogen weer naar huis keren. Maar diegenen die Italië binnenkomen moeten wel kunnen verantwoorden waarom ze in het land zijn.

Op café of restaurant gaan, of winkelen: ja het kan, maar wel op afstand

Wie iets wil gaan drinken kan dat beter voor zonsondergang doen. Bars en restaurants mogen enkel de deuren openen van 6 uur ‘ s ochtends en 6 uur ’s avonds. De uitbaters van de zaken moeten er bovendien voor zorgen dat hun klanten minstens een meter van mekaar zitten. “We kunnen het ons niet meer veroorloven, we moeten die aanpassingen doen”, aldus Conte. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gestraft en wordt zelfs gedwongen te sluiten. Winkelen kan ook nog, op voorwaarde dat ze zich ook aan die één meter-regel kunnen houden. Supermarkten en voedingszaken blijven sowieso altijd open. De grotere shoppingcentra en publieke markten moeten wél sluiten tijdens het weekend.

Ziekenhuizen allen voor zieken, bezoek aan het rusthuis wordt beperkt

Familieleden van patiënten mogen hen niet begeleiden naar het ziekenhuis. Ze mogen ook niet in de wachtkamers blijven zitten. Dokters en verplegend personeel, wiens verlof overigens is opgeschort, moeten hun werk kunnen doen. Bezoek aan de grootouders in het rusthuis of aan zieke familieleden of vrienden in een ziekenhuis moeten tot het minimum beperkt worden. Het is aan de directie om daarover eigen regels op te stellen en te beslissen wie al dan niet binnen mag. Bovendien moeten ze alle noodzakelijke maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Sportwedstrijden worden afgelast

Sportfans zullen even op hun honger moeten zitten. De overkoepelende olympische Italiaanse organisatie CONI heeft opgeroepen om tenminste tot 3 april geen sportwedstrijden in het land meer te organiseren. Op gelijk welk niveau. En ook Conte volgt dat advies. “Ik begrijp de teleurstelling van de fans, maar we moeten ingrijpen.”

Zelfs de paus gaat de eucharistie voor in zijn eentje

Alle scholen en universiteiten blijven tot drie april gesloten. Maar daar blijft het niet bij. Zowat iedereen sluit. Ook skigebieden, cinema’s, theaters, culturele centra, musea, archeologische sites, sportscholen, discotheken, zwembaden en bingopaleizen doen de deuren de komende weken niet open.

Bovendien mag geen enkele viering doorgaan. Trouwen mag niet meer tot en met 3 april. Hetzelfde geldt voor begrafenissen. Paus Franciscus ging trouwens in zijn eentje de eucharistieviering voor in de kapel van het hotel van het Vaticaan, waar hij woont. De mis werd wel live gestreamd, zodat de gelovige Italianen zijn preek nog wel konden volgen

Gevangenis mogen geen bezoek meer ontvangen

In verschillende gevangenissen is opstand uitgebroken omdat gedetineerden hun familieleden niet meer te zien krijgen. Bij rellen vielen er al zes doden.

Gevangen komen in opstand Foto: Photo News

Boetes voor diegenen die niet luisteren

Conte lacht er niet mee. De veiligheid van zijn land staat op het spel. Iedereen moet de voorwaarden van het decreet naleven. Wie zijn voeten eraan veegt, riskeert een geldboete van 206 euro en kan tot drie maanden cel krijgen. Wie weet dat hij of zij besmet is en zich toch in het openbaar vertoont, kan zwaarder gestraft worden. Want dan gaat het om een misdrijf tegen de publieke gezondheid.