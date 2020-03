Zowel Brusselse als (inter)nationale jobs op Job Fair Brussels

Op donderdag 12 maart 2020 organiseren Jobat en Références in Brussels Expo een derde editie van het nationale jobevent Job Fair Brussels.

Het jobevent is bedoeld voor zij die willen werken in de regio Brussel of een job zoeken bij een grote (inter)nationale onderneming. Vandaag zijn al ruim dertig werkgevers ingeschreven. Hieronder namen als Alpha Credit, Brusafe, Federale Politie, Securitas, Senior Living Group, Het Poetsbureau, Sibelga, NMBS, Axa, Allianz en Thalys.

“We verwachten een paar duizend kandidaten”, vertelt Maikel Van Geert, B2B marketeer bij Jobat. “Het jobaanbod van de aanwezige bedrijven is erg divers. Denk aan ingenieurs, administratieve duizendpoten, marketing- & communicatiespecialisten, trein- en busbestuurders, technici, IT-profielen, accountants en andere.”

Workshops

Job Fair Brussels wil ook meer zijn dan een typische jobbeurs. “Je kan er workshops volgen. De mensen van de VDAB geven bijvoorbeeld twee ‘elevator pitch’-sessies om perfect voorbereid te zijn op je volgend sollicitatiegesprek. En Febelfin bezorgt je er een inkijk in werken in de banksector tijdens een interactieve sessie”, klinkt het.

Jobat werkt, zo vult Van Geert aan, voor deze editie ook samen met de jonge start-up PeopleShip. “Elke bezoeker kan zijn feedback voortaan makkelijk kwijt aan onze interactieve zuilen”, stelt hij. “En uiteraard krijg je op Job Fair de kans om te netwerken met HR-managers en hen persoonlijk je cv te overhandigen.”

