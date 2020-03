Michael Freilich (N-VA) over ontslagen in raad van Kazerne Dossin: "Opgeruimd staat netjes"

Negen leden van de wetenschappelijke raad van Kazerne Dossin nemen ontslag. Onder andere de broer van Bart De Wever, historicus Bruno De Wever en de rector van de Universiteit Antwerpen, Herman Van Goethem stappen op omdat ze het niet eens zijn met de visie. Michael Freilich, Kamerlid voor de N-VA en twaalf jaar hoofdredacteur van Joods Actueel, noemt hun vertrek op Radio 1 een goede zaak. “Opgeruimd staat netjes.”

“Good riddance”, noemt Michael Freilich het ontslag van de helft van de achttien leden tellende wetenschappelijke raad. Vertaald: “Opgeruimd staat netjes.” “Ik ben ervan overtuigd dat er meer professoren bestaan die de herinnering aan de Holocaust levendig kunnen houden met meer respect voor de Joodse gemeenschap.”

In een brief gaven de negen wetenschappers uitleg bij hun vertrek uit de wetenschappelijke raad. Het gaat onder meer om historicus Bruno De Wever (UGent), ethicus Freddy Mortier (UGent), rector Herman Van Goethem (UAntwerpen) en mensenrechtenexpert Tine Destrooper (UGent).

Ze verwijzen naar het ontslag van directeur Christophe Busch in november en dat het dan tot 9 maart moest duren om daarover een gesprek te hebben met de raad van bestuur. Dat gesprek zou volgens een aanwezige ‘zeer moeilijk’ verlopen zijn.

Wat hebben ze bijgedragen?

Maar Freilich vraagt zich af wat diegenen die uiteindelijk zijn opgestapt, twee, drie jaar lang hebben gedaan. “Wat hebben ze bijgedragen? In ieder geval hebben ze geen wetenschappelijke rapporten geschreven. Ze hebben vooral commentaren gegeven in kranten. Het is daarom beter dat ze opstappen.”

“Als zo’n belangrijk museum gebruikt wordt door mensen die vooral zichzelf in de kijker willen zitten, dan zijn we ver van huis. er moet meer respect worden opgebracht voor de plek van waaruit onder anderen mijn grootvader en vele andere Joden werden gedeporteerd. De Joodse gemeenschap vraagt daarom rekening te houden met gevoeligheden. Het gaat tenslotte om een Holocaust-museum.”

Controverse rond Brigitte Herremans

Ook de plotse annulatie van een prijsuitreiking van Pax Christi, beklagen de wetenschappers. Brigitte Herremans, die de prijs zou krijgen, zou te gevoelig liggen bij een deel van de Joodse gemeenschap. Vooral bij de “grove en eerloze wijze” waarop Herremans de deur werd gewezen hebben de leden serieuze bedenkingen.

Freilich niet. “Voor alle duidelijkheid: ik zeg niet dat het een antisemiet is. Maar iedereen weet hoe controversieel mevrouw Herremans is. Ze houdt veel toespraken over de toenadering tussen Joden en Palestijnen, maar ik heb haar altijd een schaap in wolvenkledij genoemd. Ze verspreidt eenzijdig informatie, die aankomt bij heel veel jongeren. Moet die prijs dan per se in Dossin uitgereikt worden? Daarmee stoot je heel de Joodse gemeenschap tegen de borst. Ik denk dat er genoeg andere plekken zijn.”

Terug op de rails

Voor Freilich is het ontslag van de wetenschappers de ideale gelegenheid om de rust weer te laten keren. “Nu kunnen we weer vooruit. Iedereen wil andere activiteiten organiseren in de kazerne, die niet per se gelinkt zijn aan de Holocaust. En daar sta ik volledig achter, maar doe dat dan met respect en begrip. De Raad van Bestuur heeft alle kaarten in handen om het museum weer op de rails te krijgen.”