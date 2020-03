58-jarige vrouw sterft bij frontale aanrijding in Zedelgem

Zedelgem - Een 58-jarige vrouw uit Zedelgem is dinsdagochtend om het leven gekomen bij een ongeval aan de Brugsestraat in Zedelgem. De vrouw week om een nog onbekende reden van haar rijvak af en botste frontaal met haar tegenligger. De vrouw overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur op het kruispunt van de Brugsestraat met de Berkenhagestraat in Zedelgem. Het slachtoffer reed op de Brugsestraat met haar zwarte Honda in de richting van Aartrijke. Een 50-jarige vrouw uit Zedelgem reed met haar 21-jarige dochter langs dezelfde straat in de tegenovergestelde richting. Maar het slachtoffer week plots van haar rijvak af en knalde daarbij frontaal op haar tegenligger.

Foto: mvn

De klap was enorm. De hulpdiensten werden opgetrommeld, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De andere bestuurster en haar dochter bleven lichtgewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht.

De precieze reden waarom de vrouw van haar rijvak afweek is nog niet duidelijk. Het parket van Brugge besliste om een verkeersdeskundige aan te stellen om het ongeval verder te onderzoeken. De Brugsestraat was een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.