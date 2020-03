Dronken man met mondmasker veegt speeksel af aan steunpaal metro

Brussel - Een dronken man met mondmasker is maandagavond door de veiligheidsdiensten van de MIVB en de politie opgepakt nadat hij in een metrostel zijn speeksel aan een steunpaal had afgeveegd.

Een man met mondmasker en een blikje bier in de hand doet zijn mondmasker af, veegt met zijn vinger over zijn gehemelte en veegt zijn speeksel ostentatief af aan een steunpaal. “Onze veiligheidsdiensten hebben dat filmpje opgepikt en aan de hand van de beelden kunnen achterhalen in welk metrostel de man zich bevond. Hij is dan onmiddellijk opgepakt door onze veiligheidsdiensten en de politie”, vertelt An Van hamme van de MIVB.

“Hoewel het duidelijk om een flauwe grap ging, hebben we geen risico's genomen en het toestel uit roulatie genomen en gedesinfecteerd. Reizigers maken zich in deze periode sowieso ongerust over het coronavirus en dus is het logisch dat we extra waakzaam zijn. Aan onze kuisploegen hebben we ook de opdracht meegegeven om meer aandacht te schenken aan het poetsen van drukknoppen en handgrepen in de verschillende metrostations. De metrotoestellen worden trouwens iedere dag gepoetst”, verklaart Van hamme.

Ook bij de MIVB zit momenteel een medewerker thuis in quarantaine met het coronavirus. “We volgen als bedrijf de instructies van de federale overheidsdienst volksgezondheid zoals het wassen van de handen en het hoesten in de elleboog. Deze instructies wordt met extra aandacht aan ons personeel gecommuniceerd. Ook van onze reizigers verwachten we ook dat zij die maatregelen in acht nemen”, besluit An Van hamme.