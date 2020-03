Zelfs 007 krijgt het soms moeilijk: Daniel Craig verklaart waarom de nieuwe Bond-film vijf jaar op zich liet wachten

Eerder kwam de nieuwe James Bond-film al in het nieuws toen regisseur Danny Boyle moest opstappen. En vorige week werd de release van de film uitgesteld omwille van de angst voor het coronavirus. Maar de echte reden dat de fans moesten wachten op No Time to Die is van een heel ander kaliber, onthult Daniel Craig (52) nu.

Vijf jaar lang hebben de fans moeten wachten op de nieuwe James Bond. En dat heeft alles te maken met Daniel Craig zelf. Na Spectre had hij zich voorgenomen om nooit nog in de huid te kruipen van de geheime agent. “Ik had zoiets van: Is dit werk echt de moeite waard om dit hele gedoe te doorstaan? En ik voelde niet. Ik voelde me fysiek heel laag.”

Veeleisende rol

De Britse steracteur had te kampen met angstaanvallen, omdat de rol zo veeleisend was, zo onthult hij nu in GQ-magazine. En zich goed voelen was natuurlijk een voorwaarde om voor de vijfde keer op rij gestalte te geven aan Bond. “Het vooruitzicht om nog een film te maken was gewoon niet leuk. En daarom is het vijf jaar geleden.”

Dat hij het script niet van tevoren mocht in kijken, maakte het voor hem erg moeilijk om zich voor te breiden op de rol in een van de meest populaire filmfranchises ooit. “Ook in het verleden heb ik er last van gehad. Ik kon er niet tegen. Ik kon hier niet mee omgaan.”

Geld maakt veel goed

Of de zak geld - bijna 25 miljoen euro - hem heeft overhaald om nog één keer de lichamelijke rol op zich te nemen, zegt hij er niet bij. Op de release van de nieuwe 007 is het nog even wachten. Omwille van de ontwikkelingen rond het coronavirus is de release voor ons land uitgesteld naar 20 november. In No Time To Die komt een gepensioneerde Bond nog één keer in actie om het op te nemen tegen een nieuwe, levensgevaarlijke vijand: Rami Malek.