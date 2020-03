Pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt: "Vooral kansen in sales en IT"

Werkgevers onderschatten nog te vaak de waarde van een Young Graduate op de werkvloer. Een pas afgestudeerde bachelor of master zonder ervaring grondig inwerken, is goed voor een frisse blik op de bedrijfsprocessen.

“Die feedback krijgen we constant van werkgevers”, zegt Jelle Van Impe van het matchmakingplatform voor studenten en werkgevers Studaro. “Young Grads hebben een onbevangen blik waarmee ze snel laten horen dat iets beter kan. Ze willen impact en resultaat. Vindingrijke millennials zetten dingen in beweging – op een doordachte manier, want dat horen we ook van werkgevers.”

Mogelijkheden verkennen

Bedrijven die Young Graduates aanwerven, bewijzen zichzelf dus een dienst. Meteen de raison d’être voor Studaro, de Gentse start-up die opgericht werd om bachelors en masters in hun laatste jaar vlotter toegang te bieden tot de arbeidsmarkt. “Wij schakelen hen in tussen de twee en de vijf dagen per week binnen hun studiegebied. Vanuit zo’n studentenjob verkennen ze hun interesses op de arbeidsmarkt en komen ze erachter waar ze hun eerste stappen als Young Graduate of in hun eerste job willen zetten.”

Alle sectoren

Waar vind je vooral Young Grad trajecten? “Sales en IT”, zegt Jelle Van Impe beslist. “Niemand vindt IT-talent maar wij hebben het met hopen in onze database. Daar zie je echt een mismatch tussen vraag en aanbod. Maar het aanbod is breed. Werkgevers met wie we samenwerken omvatten zowel overheid als multinationals, start-ups en kmo’s. Nespresso, Luminus, Engie… allemaal klanten. Maar evengoed kan de start-up om de hoek hulp nodig hebben.”

Impact creëren

Belangrijk is dat je als Young Grad kiest voor een traject waar je je ambitie kan waarmaken”, zegt Jelle Van Impe. “Millennials willen impact creëren. Ook collegialiteit vinden ze belangrijk. Net als uitzicht op bijleren en uitdagingen. Een IT student die kan coderen in Javascript wil kunnen doorgroeien tot ReAct developer en wil daarin begeleid worden. Een mentor is er vaak ook, al is dat bij kmo’s minder courant. In de praktijk zie je die vooral in grotere bedrijven.”

Nieuwe verwachtingen

Studaro werd zelf opgericht door drie studenten en is nu bijna drie jaar ver. “We communiceren meestal gewoon via Whatsapp of Messenger. Kandidaten krijgen ook niet het gevoel dat ze een nummer zijn: we spreken hen aan bij de voornaam, je moet niet eerst op sollicitatiegesprek komen… Op termijn willen we een hele dienstverlening rond traineeships uitbouwen en een Studaro Academy oprichten. We hebben al partnerships met universiteiten en hogescholen, dus we bouwen aan ons netwerk. Voorlopig vooral vanuit onze vestiging in Gent en ook vanuit Brussel, voor de internationale aanwezigheid daar.”

