Vijf jaar cel voor directeur parkeerbedrijf die 1.900 kilo aan parkeergeld stal

De vroegere technisch directeur bij het parkeerbedrijf Apcoa had 4,5 miljoen euro aan parkeergelden in eigen zak gestoken. Foto: rr

/ Antwerpen / Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Patrick R. (51) uit Puurs veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel. De vroegere technisch directeur bij het parkeerbedrijf Apcoa had op tien jaar tijd voor ruim 4,5 miljoen euro aan parkeergelden in eigen zak gestoken. Met het geld leidden hij en zijn toenmalige echtgenote Els H. (49) uit Temse een luxueus leventje. Zij kreeg twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank verklaarde ruim 4,5 miljoen euro verbeurd.

Patrick R. had de technici bij Apcoa de opdracht gegeven om geldlades uit de parkeermeters apart te houden voor een zogezegde steekproefcontrole in opdracht van GAPA, het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf van Antwerpen (nu: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen). De technici brachten de geldlades naar de ondergrondse parking van het Sint-Jansplein. Daar kieperde Patrick R. de munten in boodschappentassen.

Hij bracht ze vervolgens naar de bank om het geld op zijn persoonlijke rekeningen te laten storten. Als de bank vragen stelde, kwam hij met vervalste documenten op de proppen om aan te tonen dat hij bijvoorbeeld recht had op 7 procent winstdeling van Apcoa in munten.

Argwaan

Een van de technici koesterde na een tijdje echter argwaan. Er werd navraag gedaan bij GAPA, dat helemaal geen weet had van een steekproefcontrole. Apcoa plaatste daarop camera’s in de ondergrondse parking en kon zo Patrick R. betrappen. Op 29 juni 2016 diende het parkeerbedrijf klacht tegen hem in.

Patrick R. werd meteen ontslagen en zat vier maanden in voorhechtenis. Hij bleek op tien jaar tijd ruim 4,5 miljoen euro achterover te hebben gedrukt. Met het geld financierden hij en Els H. hun luxueuze levensstijl. Volgens de procureur leefden ze ver boven hun stand: ze spendeerden gemiddeld 36.000 euro per maand, bovenop hun legaal inkomen van 4.000 euro.

Etentjes, luxewagens en renovaties

“Ze gaven veel feestjes, aten in de chicste restaurants, renoveerden hun woning met de duurste materialen en hadden vier luxewagens, waaronder een Maserati. Het stel huurde een appartement in Het Zoute en gaf jaarlijks gemiddeld 26.000 euro uit aan reizen. Els H. beschikte over zes kredietkaarten en shopbeurten van meer dan 1.000 euro waren voor haar geen uitzondering. Het geld werd langs ramen en deuren naar buiten gesmeten.”

Patrick R. had de feiten niet betwist. Els H. beweerde dat ze niet op de hoogte was van de illegale herkomst van de gelden. Ze dacht dat haar echtgenoot geregeld bonussen kreeg en had zich nooit vragen gesteld bij de honderdduizenden euro’s die ook op haar rekening gestort werden. De rechtbank vond dat “volstrekt ongeloofwaardig”. De vrouw had ook betwist dat ze zelf zakken met muntstukken naar de bank had gebracht, maar ze werd volgens de rechtbank liefst 385 keer geregistreerd voor de afgifte van muntstukken.

“Inhalig en gewiekst”

De rechtbank vond de schuld van Patrick R. aan huisdiefstal, schriftvervalsing en witwassen bewezen. Hij werd in het vonnis “inhalig en gewiekst” genoemd en Els H., die enkel terecht stond voor witwassen, pikte maar al te graag een graantje mee om een luxeleven te kunnen leiden zonder ervoor te moeten werken.

De rechtbank kende Apcoa een schadevergoeding van ruim 5 miljoen euro toe. De materiële vordering van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen werd ongegrond verklaard. Het bedrijf krijgt wel een morele schadevergoeding van 2.000 euro.

.