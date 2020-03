Renoboot zo goed als volzet: “Goede mix van gezinnen en alleenstaanden”

Gent - Ruim een maand na de opening is het drijvend asielcentrum Reno aan de Rigakaai zo goed als volzet.

De Renoboot draait stilaan op volle toeren. Volgens Fedasil zit het ponton momenteel “zo goed als vol”. “Het gaat om een goede mix van gezinnen en alleenstaanden”, zegt woordvoerster Mieke Candaele. “Veel mensen uit Latijns-Amerika en dan vooral El Salvador, verder ook Syrië en Afghanistan.”

De boot kan maximum 250 mensen huisvesten. Momenteel zijn slechts een tiental plaatsen meer vrij, maar die worden voorbehouden voor minderjarige jongeren die zonder begeleiding in ons land zijn toegekomen.

Kinderanimatie

Het asielponton, een voormalige gevangenisboot, kende een moeilijke start. Het gevaarte kwam al toe in november, maar de opening werd steeds uitgesteld omdat er gebreken waren. Er kwam een schadeclaim tegen de Nederlandse eigenaar van de boot. Eenmaal de keuringen in orde waren, was er een protestactie van de extreemrechtse organisatie Voorpost tijdens een informatiemoment in de Muide. Maar de rust lijkt weergekeerd op het ponton. “Er zijn allerlei activiteiten opgestart zoals huiswerkklassen en kinderanimatie”, zegt Candaele. “Ook de samenwerking met scholen loopt goed.”

Op de boot zelf koken bewoners hun eigen potje en krijgen hiervoor een vast bedrag dat varieert volgens hun leeftijd en de grootte van hun gezin.

