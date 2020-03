Twee verdachten van diefstal met geweld opgepakt in centrum Brussel

Brussel - De Brusselse lokale politie heeft zondagochtend twee mannen opgepakt die een diefstal met geweld aan het plegen waren. De twee werden ter beschikking gesteld van het parket. Dat besloot hen meteen te dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

Het was een patrouille die zondagochtend rond 07.00 uur de twee verdachten opmerkte omdat die een bijzondere aandacht leken te hebben voor de mensen die op dat vroege uur de cafés in al of niet beschonken toestand verlieten.

“Voetbal-techniek”

De agenten zagen hoe de twee een man benaderden die duidelijk dronken leek, en hoe ze hem probeerden te beroven met de zogenaamde ‘voetbal-techniek’.

Daarbij doen dieven alsof ze jongleren met een ingebeelde voetbal die ze dan zogezegd door de benen van het slachtoffer spelen, terwijl ze ongemerkt zijn zakken doorzoeken. Hun slachtoffer, een vijftiger, kreeg echter in de gaten dat er iets niet pluis was en kon zich uit de voeten maken.

Korte tijd later kruiste datzelfde slachtoffer echter opnieuw het pad van de twee verdachten. Ditmaal gingen die minder subtiel te werk en grepen hun slachtoffer vast om hem van zijn tas te beroven. De agenten, die het hele gebeuren hadden gadegeslagen, grepen in en pakten de twee dieven op.