Amazon.nl opent de deuren en wil Belgische markt veroveren: “Concurrentie moet zich schrap zetten”

Het vernieuwde Amazon.nl opent dinsdag zijn fictieve deuren in Nederland en wil meteen ook de Belgische markt veroveren. Fans van online winkelen kunnen zich vergapen aan de miljoenen aangeboden producten, netjes opgedeeld in een dertigtal categorieën. Maar is er naast Bol.com en Coolblue wel plaats voor nog een internetreus? En stevenen we af op een prijzenoorlog? Volgens retailexpert Jorg Snoeck moet de concurrentie zich schrap zetten.