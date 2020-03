Extra dag voor Nostalgie Beach Festival

Clouseau treedt op in Middelkerke

Het Nostalgie Beach Festival in Middelkerke mikt deze zomer op 25.000 bezoekers. Dat meldt de directeur van radio Nostalgie, Tom Klerkx, dinsdag. Voor het eerst zal het festival twee dagen duren in plaats van één. Dag twee staat in het teken van Belgische artiesten. Het festival vindt plaats op 8 en 9 augustus.

Met een extra festivaldag erbij, mikt Nostalgie Beach dit jaar op 25.000 bezoekers. Ook de ticketverkoop loopt beter dan vorig jaar. Volgens de organisatie zijn er nu al een paar duizend tickets meer verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

De extra festivaldag biedt dan ook een opmerkelijke affiche. “We wilden van de tweede dag een speciale Belgische dag maken en daar zijn we met Belgische toppers als Bart Peeters en Clouseau zeker in geslaagd. Ook Milow werd zonet toegevoegd aan de affiche op zondag”, vertelt Klerkx. Zaterdag staan er zoals gewoonlijk enkele internationale artiesten op het programma, zoals The Stranglers, Roger Hodgson en Anouk.

Tickets zijn nog steeds te koop op www.nostalgiebeachfestival.be. Een ticket voor dag één kost 68 euro. Dag twee kost 50 euro en voor een weekendticket betaal je 113 euro.