Wie fluit waar op de spannende slotspeeldag van de Jupiler Pro League?

Komende zondag staat de laatste speeldag van de reguliere competitie in 1A op het programma. In dat kader maakte de Belgische voetbalbond de scheidsrechters voor de acht wedstrijden bekend.

Alle matchen gaan zaterdag om 18u00 van start. Zowel om het laatste ticket voor Play-off 1 als om de degradatie te vermijden, ligt de strijd nog volledig open.

KV Mechelen en Genk spelen in een onderling duel voor een plek bij de beste zes. Beide teams tellen 44 punten. Daarachter hoopt Anderlecht, dat 43 punten heeft, op een gelijkspel en intussen zelf te winnen van STVV. Genk - KV Mechelen wordt in goede banen geleid Alexandre Boucaut. Jan Boterberg neemt de VAR-dienst voor zijn rekening. Bram Van Driessche is de scheidsrechter bij STVV - Anderlecht, Jasper Vergoote is bij deze wedstrijd de VAR.

In de strijd tegen de degradatie krijgt Lothar D’Hondt de leiding over Waasland-Beveren - AA Gent. Hier is Nathan Verboomen de VAR. De thuisploeg moet winnen op de Freethiel en hopen dat KV Oostende verliest van Cercle Brugge. Deze wedstrijd wordt geleid door Nicolas Laforge, terwijl de VAR-dienst voor Lawrence Visser is.