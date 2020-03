Poetin steunt wetsvoorstel dat hem president van Rusland laat blijven

De Russische president Vladimir Poetin lijkt goed op weg om de rest van zijn leven aan de macht te blijven. Er ligt een wetsvoorstel klaar waarbij de huidige limiet van twee opeenvolgende ambtstermijnen voor een president geschrapt wordt. De 67-jarige Poetin, die zich volgens die limiet niet opnieuw verkiesbaar mag stellen bij de verkiezingen van 2024, heeft dinsdag laten weten, het voorstel te steunen.

Uit een rondvraag eind vorige maand bleek dat de Russen verdeeld zijn over de vraag of Poetin na zijn ambtstermijn over vier jaar nog aan de macht moet blijven of niet. In een nationaal onderzoek antwoordde 46 procent van de respondenten dat Poetin na zijn ambtstermijn in 2024 president zou moeten blijven. 45 procent had dat liever niet.

Poetin is - met een tussendoortje als premier - toe aan zijn vierde ambtstermijn als president en die duurt nog tot 7 mei 2024. Sinds Jozef Stalin was niemand langer aan de macht dan hem.