Personeel van Sporting Lokeren was opgetrommeld, maar ook die vergadering is uitgesteld: deadline nadert...

Nog meer onduidelijkheid bij Sporting Lokeren. Deze namiddag was het personeel samengeroepen voor een mededeling. Er zou later ook een communiqué volgen. Die vergadering is nu uitgesteld, nadat ook de raad van bestuur gisteren geen nieuws opleverde.

Voorzitter Louis de Vries beweert nog steeds op zoek te zijn naar een uitweg uit de financiële malaise, maar zou deze ochtend wel gespot zijn aan de rechtbank van koophandel. Om de boeken neer te leggen?

Er hangt Lokeren ook nog steeds een schorsing door de voetbalbond boven het hoofd. De club is in gebreke gesteld voor een openstaande rekening en per aangetekend schrijven aangemaand om de schulden in te lossen, voorlopig zonder resultaat.

Als er voor morgen geen betaling komt, kan de voetbalbond op zijn komende raad van bestuur beslissen de club te schorsen.