AZ Herentals plaatst afdeling geriatrie in quarantaine

Herentals - Het ziekenhuis AZ Herentals gaat de afdeling geriatrie in quarantaine plaatsen, nadat een medewerker maandagavond positief testte op het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag in een persbericht. De naaste collega’s van de besmette medewerker gaan in thuisisolatie en er wordt geen bezoek meer toegelaten op de dienst.

De medewerker was in risicogebied geweest, maar vertoonde aanvankelijk geen symptomen en mocht dus blijven werken. Toen er afgelopen weekend symptomen opdoken, is de medewerker niet meer komen werken. Maandagavond kwam de bevestiging dat de test op het coronavirus positief was.

Daarop besliste de ziekenhuisdirectie, in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, om de afdeling geriatrie in quarantaine te plaatsen. De naaste collega’s verblijven thuis in isolatie en moeten 14 dagen hun symptomen monitoren en tweemaal per dag hun temperatuur meten.

Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen medewerkers op de dienst geriatrie en die in de rest van het ziekenhuis. Patiënten op de dienst mogen voorlopig geen bezoek krijgen. De patiënten en hun familie werden hierover ingelicht, zegt het ziekenhuis.

Binnen of buiten

Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen. De geriatrische patiënten gaan naar andere afdelingen, en patiënten die van de afdeling komen moeten 14 dagen in thuisisolatie. Wie naar een woonzorgcentrum zou gaan, mag het ziekenhuis niet verlaten en blijft opgenomen.

“Hoewel het een drastische maatregel is om geen bezoek toe te laten, is het AZ Herentals ervan overtuigd dat deze maatregel nodig is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. De patiëntveiligheid en kwaliteit primeert hier”, klinkt het in het persbericht. “De dienst patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis biedt extra ondersteuning aan de patiënten en hun familieleden. De medewerkers van de dienst hebben de nodige instructies gekregen om de kwaliteit van zorg te garanderen, zelfs in deze quarantaineperiode.”