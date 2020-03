Waasland-Beveren wil licenties van Anderlecht en KV Oostende aanvechten: “Er zijn alarmbellen afgegaan”

Waasland-Beveren heeft in een officieel schrijven naar het Bondsparket en de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een bijkomend onderzoek gevraagd naar de licenties van RSC Anderlecht en KV Oostende. “Het zou zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt”, meldt de rode lantaarn dinsdag in een persbericht.

Waasland-Beveren beroept zich op Artikel 407.23 en Artikel 407.25 van het bondsreglement. Die gaan over belangenconflicten en de integriteit van de competitie.

In het geval van Anderlecht komt Wouter Vandenhaute in het vizier, die sinds kort extern adviseur is van voorzitter Marc Coucke. Bij de bekendmaking van de nieuwe structuur van paars-wit leek de man achter Flanders Classics en de eigenaar van Let’s Play invloed gehad te hebben op de aanstelling van Karel Van Eetvelt als CEO.

Volgens Waasland-Beveren is het daarom duidelijk dat Vandenhaute als juridisch persoon verbonden is aan Anderlecht. Daardoor zou paars-wit volgens hen geen licentie mogen krijgen.

In het geval van Oostende wordt er getwijfeld aan de link van Coucke met zijn ex-club KV Oostende. De ondernemer is (via zijn holding Alychlo) namelijk gedelegeerd bestuurder van een vennootschap genaamd ‘Oostende Stadion’, waar de beruchte nieuwe tribune van de club onder zit. Volgens de RTBF heeft KVO een onbetaalde huur van 881.636 euro ten aanzien van ‘Oostende Stadion’, terwijl de jaarlijkse huur 1,2 miljoen euro bedraagt. Uit de jaarrekeningen bleek in juni ook dat KVO een verlies van 9,6 miljoen euro noteerde. Volgende week maandag wordt normaal gezien wel de overname door het Amerikaanse Pacific Media Group afgerond.

Foto: BELGA

“Alarmbellen”

Op hun website legden de Waaslanders verder uit wat de bedoeling is van hun vraag tot een onderzoek.

“Naast faire prestaties op het veld, houdt Waasland-Beveren ook een correcte ‘financiële huishouding’ hoog in het vaandel. Er werd door de entourage van Waasland-Beveren met aandrang verzocht om na te gaan of andere ploegen uit 1A deze regels even nauwgezet naleven. Het zou immers zonde zijn dat Waasland-Beveren zijn plaats in 1A moet afstaan aan een ploeg die niet op alle terreinen het spel eerlijk speelt. Uit respect voor de supporters, de vrijwilligers en iedereen die met Waasland-Beveren begaan is, heeft de club dan ook een summier onderzoek uitgevoerd om na te gaan of op het eerste gezicht deze regels gerespecteerd worden. Door het onderzoek van verschillende jaarrekeningen van gelieerde juridische entiteiten zijn er toch alarmbellen afgegaan.”

“Het spreekt voor zich dat Waasland-Beveren zeer beperkte onderzoeksbevoegdheden en – mogelijkheden heeft, en de resultaten van haar onderzoek dan ook op die manier moeten beschouwd worden. Wel meent Waasland-Beveren dat dit onderzoek voldoende elementen heeft opgeleverd om aan het Bondsparket en de Licentiecommissie te vragen om één en ander terdege te bekijken en – na mogelijk bijkomend onderzoek – de reglementen onverkort toe te passen”, klinkt het.

“Als de aangehaalde feiten bewaarheid zouden blijken, verwacht Waasland-Beveren van de voetbalbond en de Pro League dat de bestaande reglementen worden toegepast en de voorziene sancties worden opgelegd, zowel op disciplinair vlak als aangaande de licentie. En als deze feiten niet waarachtig zouden blijken, vraagt Waasland-Beveren dat de nodige klaarheid wordt geschapen door de voetbalbond en de Pro League, zodat eenieder, clubs en supporters, verzekerd kan zijn dat de sportieve integriteit van de competities gewaarborgd is.”

Waasland-Beveren staat met nog slechts een speeldag te gaan helemaal onderaan in het klassement van de Jupiler Pro League. KV Oostende, dat twee punten meer heeft dan de Waaslanders, is de enige overgebleven degradatiekandidaat. Op de slotspeeldag moet de kustploeg zondag naar Cercle Brugge, dat zich miraculeus redde. Waasland-Beveren ontvangt AA Gent, maar wapent zich nu ook al voor een strijd aan de groene tafel.