Tata Steel schrapt niet 3.000 maar wel 1.250 banen in Europa

Duffel - Bij de reorganisatie van zijn Europese activiteiten schrapt Tata Steel ruim de helft minder banen dan eerder aangekondigd. Het staalconcern wil het aantal arbeidsplaatsen in Europa nu met 1.250 verlagen, blijkt uit een brief van Europees topman Henrik Adam aan het personeel. In november had het concern nog gezegd 3.000 banen te willen schrappen.

Tata Steel is naarstig op zoek naar manieren om kosten te besparen bij de activiteiten in Europa, die de voorbije kwartalen verliesgevend waren. In de eerste negen maanden van Tata Steels gebroken boekjaar behaalde het onderdeel een operationeel verlies van omgerekend 87 miljoen euro. De reorganisatie moet leiden tot een verbetering van dat resultaat met 745 miljoen euro.

Net zoals branchegenoten kampt Tata Steel met gedaalde staalprijzen, mede door de toestroom van goedkoop staal uit China. Volgens Adam is de financiële situatie “serieus” en zijn maatregelen om de prestaties te verbeteren urgent.

Bij de eerdere plannen, waarbij 3.000 banen op de tocht waren, zou de herstructurering vooral Nederland en Groot-Brittannië treffen. Tijdens een ontmoeting eind november met de vakbonden in de Europese ondernemingsraad zei Tata Steel dat tot 1.600 banen bedreigd waren in Nederland en 1.000 in Groot-Brittannië. In de overige landen stonden er nog 350 jobs op het spel. Ongeveer twee derde van het banenverlies had daarbij betrekking op kantoorpersoneel.

In Nederland leidde de aankondiging tot grote vakbondsprotesten. Daarop deed de Nederlandse directie van het staalconcern de toezegging dat massaontslagen voorlopig niet aan de orde zijn omdat wordt vastgehouden aan de eerder gemaakte afspraken over baanbehoud. Die afspraken lopen tot oktober.

Tata Steel is ook actief in België, met fabrieken in Duffel en Luik (Segal).