Bondsparket vraagt vier matchen schorsing voor Zinho Vanheusden: “Gebrek aan schuldbesef bij Standard”

Het Bondsparket heeft voor de Geschillencommissie een zwaardere straf geëist voor Standard-verdediger Zinho Vanheusden, die tegen STVV rood. Het wil de speler voor vier matchen schorsen. Standard vraagt drie matchen schorsing, waarvan één effectief.

Zinho Vanheusden ging zondag tegen STVV (0-0) fel door op Alexandre De Bruyn en kreeg (na tussenkomst van de VAR) rood. Het Bondsparket volgde de indicatieve tabel en vorderde drie wedstrijden schorsing, hetgeen door Standard niet aanvaard werd.

Voor de Geschillencommissie verhoogde het Bondsparket de strafeis tot vier speeldagen en een boete van 4.000 euro. “De beelden die we te zien kregen, bevestigen het rapport van de scheidsrechter (Geldof, nvdr.). Het voorstel van drie matchen was zeker niet ongunstig voor de speler. Het feit dat de sanctie niet aanvaard werd, bewijst van een gebrek aan schuldbesef.”

Vanheusden toont zich wél schuldbewust

Vanheusden was zelf aanwezig in de zitting en toonde zich schuldbewust. “Ik weet dat dit niet kan. Maar ik had de speler niet zien aankomen en op het moment dat ik de bal wou wegwerken, raakte ik hem spijtig genoeg op zijn dijbeen. Ik ben me bij hem en de scheidsrechter gaan excuseren.”

Florian Ernotte, die de jonge Rouche bijstond, vroeg daarop een sanctie van drie wedstrijden, waarvan één effectief. “De speler accepteerde de rode kaart en erkent de fout. Hij heeft niet geprotesteerd. Verder dient men rekening te houden met een gebrek aan antecedenten, zijn jonge leeftijd, zijn erkenning, het gebrek aan intentie en Vanheusdens verantwoordelijkheidszin. Ondanks zijn jonge leeftijd droeg hij al de aanvoerdersband”, aldus de advocaat.

Het verdict volgt later vandaag. Standard kan nog in beroep gaan.