Vrouw slaat politieagente nadat ze betrapt wordt tijdens stomende vrijpartij in auto

Knokke-Heist - Een 24-jarige Française heeft in de Brugse rechtbank zes maanden celstraf gekregen voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een politieagente.

Op 5 augustus 2018 werd F.T. in Knokke-Heist door de politie betrapt tijdens een vrijpartij met haar vriend in de auto. Omdat de vrouw geen identiteitspapieren kon voorleggen, werd contact opgenomen met de Franse politie. In afwachting van een antwoord werd T. gearresteerd, maar tijdens de fouille gaf ze een agente een vuistslag in het gezicht.

F.T. kwam niet opdagen voor haar proces. De agente kreeg een voorlopige schadevergoeding van 300 euro toegekend. Mocht er blijvende schade zijn aan haar tanden, kan de rekening nog oplopen.