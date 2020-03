Verdien ticket naar verdere loopbaan

Mechelen - Jongeren die binnenkort afstuderen, kunnen bij Telenet een ticket verdienen om in aanmerking te komen voor het Young Graduate Program. Alles begint met de Young Grad Day op 20 maart 2020.

“Het is het startmoment om jongeren te inspireren en selecteren”, vertelt recruitment manager Jurgen Moenaert. “Alle geïnteresseerde jongeren kunnen zich hiervoor inschrijven. Daaruit maken we een selectie van honderd jongeren die letterlijk een gepersonaliseerd ticket 'in Tomorrowland stijl' krijgen voor de Young Grad Day."

"Tijdens die dag krijgen ze allerlei workshops voorgeschoteld waarin wij hen bezig kunnen zien hoe zij denken en te werk gaan. Voor de jongeren is het ook een aangename manier om nader kennis te maken en te tonen wat ze in hun mars hebben. Het gaat er voor hen veel relaxter aan toe.”

Andere weg

Ook voor het Young Graduate Program zelf kiest Telenet er bewust voor een andere weg te bewandelen. “De Young Graduates stappen van meet af aan in een échte job met échte verantwoordelijkheden. Als deel van een multi-disciplinair team worden ze daarnaast getriggerd om deel te nemen aan extra projecten."

"Los van de job volgen ze ook een opleidingstraject van twee jaar waarin vaardigheden als leadership en soft skills worden getraind”, verduidelijkt Jurgen Moenaert.

Lees meer...