Heel Italië in lockdown: “Er hangt hier een bizarre rust en stilte”

Afgezien van de Italianen die afgelopen weekend Noord-Italië ontvluchtten, of die supermarkten bestormden, reageert het merendeel van de bevolking rustig, nu er voor het hele land een lockdown geldt. Dat zegt Sophie Massagé, posthoofd van Flanders Investment and Trade in Rome. “Ze volgen de instructies op en beseffen dat het nodig is”, zegt ze.

Sophie Massagé bevond zich maandagavond laat op de luchthaven Roma-Fiumicino, kort voordat de Italiaanse regering de ‘lockdown’-maatregelen had uitgebreid naar heel Italië. Op de luchthaven liep maar een fractie rond van wat er normaal zou rondlopen. Met thermoscans werd nagegaan of passagiers koorts hadden. Eenmaal buiten merkte Massagé dat er veel meer personenwagens rondreden dan normaal. “Er hing een bizarre rust en stilte.”

In Rome wordt de komende dagen een forse toename verwacht van het aantal besmettingen, met een piek binnen een zevental dagen. “Maar het team van FIT beschermt zich en we nemen de zaken waar als een goed geoliede machine”, benadrukt het posthoofd in Rome. Zelf zal Massagé de komende weken enkel voor dringende zaken naar het kantoor in hartje Rome gaan en verder telewerken. Ook twee teamleden werken van thuis uit.

“Ze beseffen dat het nodig is”

In het algemeen reageren de Italianen volgens haar begripvol op de beschermende maatregelen. “Afgezien van de bevolking die Noord-Italië afgelopen weekend verliet, toen het nieuws van de quarantainemaatregelen bekendraakte, of de Italianen die supermarkten bestormden, blijft het merendeel rustig. Ze volgen de instructies op en beseffen dat het nodig is.”

De maatregelen zullen ongetwijfeld een grote economische impact hebben. Ook voor België, want Italië is de op vier na grootste exportbestemming van ons land. Voor concrete cijfers is het nog te vroeg. Maar Massagé wijst erop dat de goederenstroom wel blijft doorlopen. “In die zin is het geen lockdown, maar een slowdown”, zegt ze.

Aan universiteiten krijgen studenten, zoals haar zoon, intussen les via e-learning. Ook het FIT-team in Rome wil de komende dagen zijn rol even goed blijven spelen als anders. Zo levert het, samen met de collega’s in Milaan, informatie aan voor het online coronadossier van FIT. “Deze omstandigheden vereisen echt flexibiliteit. Maar de gezondheid van het team staat voorop”, aldus Massagé.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE

Florence Foto: AFP

Turijn Foto: REUTERS

Milaan Foto: REUTERS

Rome Foto: REUTERS

Vaticaanstad Foto: EPA-EFE