Het leven zoals het is in lockdown in Italië, Belgen getuigen: “Thuis zitten is onze burgerplicht”

Meer dan zestig miljoen inwoners van Italië zijn dinsdagmorgen wakker geworden in een land dat volledig op slot zit. Ook enkele Belgen die in de laars van Europa wonen, maken het ‘donkerste uur’ van het land mee. “Tot zaterdagavond verliep het dagelijkse leven nog normaal. Nu zit ik zonder werk opgesloten in een appartement dat ik halsoverkop moest zoeken.”