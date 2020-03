Vlaams minister-president Jan Jambon rekent op Brexit-deal voor eind oktober

Vlaams minister-president Jan Jambon rekent op een deal met het Verenigd Koninkrijk voor eind oktober. De Britse premier Boris Johnson zal niet afwijken van zijn voornemen om het akkoord nog dit jaar rond te krijgen, zei hij bij een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. Ook volgens de Britse ambassadeur in België hoeft een deal in de komende maanden helemaal geen probleem te vormen.

Het Verenigd Koninkrijk is sinds 31 januari geen lid meer van de Europese Unie. Die dag ging een overgangsperiode van start die duurt tot 31 december van dit jaar. Dat betekent dat de Britten tot dan deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie en van de eengemaakte markt, maar niet meer kunnen deelnemen aan de besluitvorming van de Unie. Boris Johnson wil die transitieperiode in geen geval verlengen en zegt dat zijn land vanaf 2021 definitief op eigen benen zal staan.

Volgens ambassadeur Martin Shearman hoeft dat geen enkel probleem te vormen. “Er zijn voldoende precedenten”, zei hij dinsdag in het Vlaams Parlement. “We kunnen ons spiegelen aan de handelsovereenkomsten met bijvoorbeeld Japan en Zuid-Korea. We willen helemaal geen op maat gemaakte deal. Deze overeenkomst kan worden gebaseerd op ‘best practices’ uit het verleden.” Shearman waarschuwde wel dat zijn land het hard zal spelen. “Als het Europese standpunt luidt: ‘je volgt onze regels of er is geen overeenkomst’, dan zal er dit jaar natuurlijk geen overeenkomst zijn.”

Jambon: “Normaal dat er harde stellingen worden gehanteerd”

Jambon nam geen aanstoot aan die taal. “We zitten in het begin van een onderhandeling, dan is het normaal dat er harde stellingen worden gehanteerd. Wij doen dat zelf ook”, zei hij. De minister-president gaat ervan uit dat Boris Johnson onder geen beding zal willen afwijken van een deal in 2020. “Het zal dus voor eind oktober moeten”, aldus Jambon. “Alle parlement moeten de overeenkomst immers nog ratificeren, ook het Vlaamse, dus eind oktober lijkt me de uiterste datum.”

Volgens Jambon verliest Vlaanderen met het Verenigd Koninkrijk wel een partner in het Europese beleid. “Vlaanderen is eurorealistisch. Nu het Verenigd Koninkrijk is weggevallen, denk ik dat het heel voluntaristische Europa aan macht zal winnen.”