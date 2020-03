Ruim dertig gezinnen op straat na beslissing minister en toch is stadsbestuur opgelucht: “Bewoners worden zo snel mogelijk elders opgevangen”

Het heeft enkele maanden geduurd, maar de stad Leuven krijgt nu toch gelijk in haar beslissing om 54 appartementen in Lolanden onbewoonbaar te verklaren. Die huizen worden verhuurd door leegstandsbeheerder Camelot Europe, maar bleken niet in orde met de veiligheidsvoorschriften. De stad wil zo’n 33 gezinnen, die al die tijd in onzekerheid leefden, aan een nieuwe woning helpen.

De appartementsgebouwen in Lolanden worden over enkele maanden afgebroken. Om te vermijden dat ze in tussentijd ten prooi vallen aan krakers of door leegstand zouden vervallen, gaf de stad Leuven ze in ...