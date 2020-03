Vrouw krijgt alsnog vijf jaar cel voor moordpoging op partner: “Ze wou iets nieuws beginnen met vriend”

Brugge / Zedelgem - Een 61-jarige vrouw uit Brugge, voordien Aartrijke, is in beroep veroordeeld tot vijf jaar met uitstel omdat ze haar vriend probeerde te vergiftigen. Ze had pillen in zijn koffie gedraaid.

Op 5 februari 2017 mengde Monique V. zes slaap- en zeven kalmeerpillen in de koffie van haar man. Ze verklaarde dat ze hem een dutje wou laten doen, zodat ze op haar gemak naar de markt kon gaan om een pyjama te kopen voor haar kamergenote in het psychiatrisch ziekenhuis waar ze in behandeling is.

Een gerechtspsychiater verklaarde V. toerekeningsvatbaar, maar haar eigen psychiater niet. De rechtbank baseerde zich op dat laatste verslag om de vrouw vrij te spreken. Het parket ging in beroep om vijf jaar met uitstel onder voorwaarden te vorderen. “De dozen medicatie heeft ze verbrand. Ze wou hem dood om iets nieuws te beginnen met haar nieuwe vriend”, klonk het.

Haar advocaat Yen Buytaert verwees naar haar lage begaafdheid en vroeg opnieuw de vrijspraak. “In de winter gaat ze in korte broek naar de bank en op restaurant giet ze soms haar soep uit. Zonder haar zwakke begaafdheid zouden de feiten nooit gebeurd zijn.”

Maar een college van deskundigen oordeelde dat de vrouw wel toerekeningsvatbaar is en het hof veroordeelde de vrouw tot vijf jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Ze moet onder meer begeleiding volgen voor haar psychische problemen.