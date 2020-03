Gekocht voor minder dan 5 euro, verkocht voor 15 miljoen

Een werk van Vincent van Gogh dat ooit werd aangeboden voor minder dan vijf euro op een rommelmarkt is op de prestigieuze kunstbeurs Tefaf in Maastricht verkocht voor 15 miljoen euro.

‘Paysanne devant une chaumière’ ofte ‘Boerin voor hutje’ werd in 1967 te koop aangeboden na een overlijden in Staffordshire. Een lokale antiquair kocht het toen voor minder dan 5 euro. Een jaar later verkocht hij het met een mooie winst (53 euro) aan een journalist van de BBC. Die toonde het aan de directeur van de Tate Galery, die meteen de hand van Van Gogh herkende. Intussen wisselde het werk meerder malen van eigenaar, steeds met winst. De laatste keer dat het werk te koop werd aangeboden was in 2001 bij veilinghuis Sotheby’s. Toen ging het onder de hamer voor ruim 1,5 miljoen euro.

Het is volgens een woordvoerder van Tefaf voorlopig het duurste werk dat verkocht werd op de beurs, “maar niet alle verkopen worden aan de buitenwereld bekendgemaakt”. Nog volgens Emma Ward van Dickinson, de galerij die het werk tentoonstelde, wil de koper anoniem blijven.

