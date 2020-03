Beste nachtclub van het land gaat alle bezoekers scannen: “Wie koorts heeft mag niet binnen”

Gent - Kompass Klub, de beste nachtclub van ons land, gaat vanaf dit weekend elke bezoeker scannen op koorts. De nachtclub neemt die maatregelen nadat de federale regering door het coronavirus adviseerde indoorevenementen met meer dan 1.000 mensen af te gelasten.

Zowel vrijdag als zaterdag wordt er met respectievelijk DVS1 & Freddy K en Boys Noize stevig gefeest in Kompass Klub, de gelauwerde nachtclub vlakbij de Ghelamco Arena. Zaakvoerder Jens Grieten benadrukt dat het geen evenementen zijn waar meer dan duizend bezoekers zullen zijn, maar toch neemt hij in deze coronatijden maatregelen.

“Alle evenementen gaan voorlopig gewoon door, maar we gaan alle bezoekers scannen. Wie koorts heeft, komt er niet in en krijgt een ticket voor een andere avond”, zegt Grieten. “In de club zorgen we voor extra ontsmettende handgel. Belangrijk is dat de leeftijd ons publiek niet in de risicozone van zeer jong of zeer oud ligt.”

Goose

Hoewel er voorlopig geen evenementen worden afgelast, anticipeert Grieten al op wat nog kan komen. “Voor de show van Goose op 21 maart verwachten we wel meer dan 1.000 bezoekers. We overleggen nu met het management of we dat evenement toch kunnen verplaatsen. Een andere oplossing voor grote feesten is ze verspreiden over vrijdagavond en zaterdagavond.”