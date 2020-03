Walter ‘Pico’ Michiels riskeert vier maanden cel voor openbare zedenschennis

Leuven - Voor de correctionele rechtbank van Leuven riskeert Walter Michiels vier maanden cel voor openbare zedenschennis en smaad. Het openbaar ministerie heeft die straf dinsdag gevorderd voor de 56-jarige gewezen acteur, bekend als Pico Coppens in de televisieserie F.C. De Kampioenen.

Michiels werd gedagvaard voor twee feiten van openbare zedenschennis en smaad aan de politie van Leuven in 2018 en 2019. Bij een controle door een politiepatrouille haalde hij tot tweemaal toe zijn geslachtsdeel boven voor de ogen van de inspecteurs. De ex-acteur maakte obscene gebaren en beledigde de agenten. Hij zou ook op straat geürineerd hebben.

Het openbaar ministerie baseerde zich op camerabeelden en vaststellingen van de politie. De procureur vorderde vier maanden cel en een boete van 208 euro. De beklaagde was niet aanwezig op de zitting, maar wel vertegenwoordigd door een advocaat. Die weerlegde de betichting van openbare zedenschennis en vroeg de vrijspraak voor smaad op basis van twijfel.

Michiels heeft stilaan een abonnement in de rechtbank van Leuven, ook al verschijnt hij nooit op de zittingen. De politierechtbank veroordeelde hem vorige week tot drie maanden cel voor openbare dronkenschap. Hij was in augustus en december 2019 tot driemaal toe stomdronken van straat gehaald in Leuven en Tienen. Voor de correctionele rechtbank kreeg Michiels op 5 februari vijftien maanden cel voor onder meer diefstal, drugsbezit en bedreiging in Leuven. Tegen dat vonnis tekende hij beroep aan.

De rechtbank velt het vonnis in de nieuwe zaak op 7 april.