Vijf jaar cel gevraagd voor voormalige Franse premier in proces rond fictieve jobs

In het proces voor de correctionele rechtbank van Parijs rond fictieve jobs is dinsdag vijf jaar cel waarvan twee jaar effectief gevorderd tegen de voormalige Franse premier François Fillon en drie jaar met uitstel voor zijn echtgenote Penelope.

De aanklagers vorderden ook een boete van 375.000 euro voor het stel en tien jaar onverkiesbaarheid voor de vroegere presidentskandidaat. Voor de burgemeester van Sablé-sur-Sarthe en de vroegere opvolger van Fillon in de Assemblée is twee jaar cel met uitstel en een boete van 20.000 euro gevraagd.

Volgens het openbaar ministerie is aangetoond dat Penelope Fillon niet echt werkte als parlementaire assistent van haar man om haar met belastinggels betaald salaris te verrechtvaardigen. Haar echte rol was die “van een moeder en echtgenote die wel begaan was met de politieke carrière vaan haar man”, maar niet zo actief was dat ze te omschrijven was als beroepshalve voor man werkend.

Fillon was tussen 2002 en 2007 premier van Frankrijk.