Rechter geeft Led Zeppelin opnieuw gelijk: ‘Stairway to heaven’ is géén plagiaat

Al voor de tweede krijgt Led Zeppelin gelijk van een rechter in San Francisco: hun iconische hit Stairway to heaven is geen plagiaat. De Britse rockgroep werd aangeklaagd door nabestaanden van Randy Wolfe (1951-1997), de gitarist van de band Spirit, die beweerden dat Led Zeppelin de saus voor hun nummer haalde bij het instrumentale lied Taurus. Ze eisten het coauteurschap en de miljoenen euro’s aan auteursrechten die erbij horen. Ondanks sterke gelijkenissen tussen de nummers en het feit dat Led Zeppelin ooit in het voorprogramma van Wolfe speelde, beweren de overlevende groepsleden dat ze de muziek van Taurus nauwelijks kennen.