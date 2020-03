Bart De Wever (N-VA) na corona-advies rond evenementen: “Er moet een schadefonds komen voor organisatoren”

Antwerpen - Met grote zalen als het Sportpaleis, de Lotto Arena en de Stadsschouwburg wordt het uitkijken of Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de komende weken nog evenementen toestaat in zijn stad. In een eerste reactie hekelde De Wever het feit dat de federale regering enkel met een advies komt om evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen niet te laten doorgaan. “Ik kan in Antwerpen alleen evenementen verbieden op basis van duidelijke en objectieve richtlijnen die door de federale overheid worden opgelegd, niet louter op basis van een advies.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is het niet eens met die kritiek. “We willen niet in een lockdown van België of Vlaanderen of Antwerpen terechtkomen, maar dan moet ook iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen”, wees ze De Wever terecht. De Block kreeg ook bijval van premier Sophie Wilmès (MR), die erop wees dat Vlaams minister-president Jan Jambon, een partijgenoot van De Wever, deel uitmaakt van de Nationale Veiligheidsraad en zijn akkoord voor de aanbevelingen had gegeven.

De Wever waarschuwt ook voor grote economische schade. “Bij zo’n richtlijn zou er ook een schadefonds moeten komen om een economisch bloedbad in de sector en bij de vele onderaannemers van deze evenementen te vermijden.”

De Wever waarschuwde dit weekend al eens voor “draconische maatregelen die vooral paniek zaaien. We moeten ons de vraag durven te stellen of onze reactie op het coronavirus niet erger is dan corona zelf.”