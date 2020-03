Met Junya Ito (Genk) en Ryota Morioka (Charleroi) werd de Jupiler Pro League afgelopen weekend alweer gekruid door zijn Japanse smaakmakers. Geen Europese competitie zo populair bij voetballers uit het land van de Rijzende Zon als de onze. Waarom is dat zo? Drie experts leggen uit.

De pionier: Eiji Kawashima

“België is perfecte instapcompetitie”

Vandaag zijn ze met negen, verspreid over het hele land. In 2010 was Eiji Kawashima helemaal alleen toen hij neerstreek als de nieuwe exotische ...