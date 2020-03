Koning Willem-Alexander betuigt spijt aan oud-kolonie Indonesië voor schade die Nederland heeft aangericht (maar niet echt)

Koning Willem-Alexander heeft zijn excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het leger van Oranje doodde toen officieel 100.000 Indonesiërs, al waren het er wellicht nog veel meer. Geweld dat nooit had mogen plaatsvinden, klinkt het nu. Maar voor de kolonisatie zelf kwam géén spijtbetuiging. “Het was nochtans dé gelegenheid”, zegt professor Henk Schulte Nordholt.

Indonesië viert dit jaar 75 jaar onafhankelijkheid. Op de eigenlijke viering in augustus is de Nederlandse koning Willem-Alexander niet uitgenodigd, maar hij is sinds dinsdag wel op officieel staatsbezoek ...