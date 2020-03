Mbappé legt coronavirus-test af

Paris Saint-Germain kan woensdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund mogelijk geen beroep doen op een zieke Kylian Mbappé. De aanvaller is sinds maandag ziek en onderging dinsdag - voor alle zekerheid - een test of hij het coronavirus zou hebben opgelopen. Dat brengt L’Equipe dinsdag naar buiten. Het resultaat van de test zou dinsdagavond of woensdagmorgen gekend moeten zijn.