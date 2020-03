Nee, u fietst niet zo snel als Sagan: Strava jaagt op valsspelers die onterecht klassementen inpikken

De loop- en fietsapplicatie Strava opent de jacht op valsspelers. Voortaan zal wie een heuvel oprijdt met zijn auto of een looppiste opvlamt met zijn fiets automatisch een waarschuwing krijgen. Want ja, er zijn mensen die dat doen, om toch maar ‘King of the Mountain’ (KOM) of ‘Queen of the Mountain’ (QOM) te worden. “Het lijkt soms een kleuterklas”, zegt de Vlaamse professor Steven Vos van de universiteit van Eindhoven.