Regeringsleiders schakelen versnelling hoger met maatregelen tegen corona... maar lappen massaal eigen regels aan hun laars

De strijd tegen het coronavirus is in volle gang. Het virus heeft zich intussen over haast de hele wereld verspreid en dat zorgt ervoor dat vrijwel iedere regeringsleider advies klaar heeft voor z’n burgers. Handen wassen, het gezicht niet aanraken of ‘elleboogschudden’ - het is een greep uit het ruime aanbod preventiemaatregelen. Helaas nemen ze die zelf niet altijd ter harte ..

Nederlands premier Rutte maande zijn Nederlanders aan om te stoppen met handen schudden, maar maakt vrijwel meteen na zijn speech de fout om spontaan de hand van een van de raadgevers te schudden. Frans president Macron liet zijn landgenoten weten dat je beter wegblijft uit het rusthuis om zo de zwaksten van de maatschappij te beschermen. Dat hij die mededeling maakte in het bijzijn van een twintigtal bejaarden lijkt hem te ontgaan.

Aan de andere kant van de oceaan proberen ook de Amerikanen het virus te bestrijden. President Trump weigert vooralsnog zich te laten testen op het virus, ook al zitten minstens vijf Republikeinen, die hij recent nog zag, intussen in quarantaine. Hij heeft misschien wel geluisterd naar Democratisch Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, die na een zitting in het Congres duidelijk maakte hoe belangrijk het is om van je gezicht te blijven. Het jonge Congreslid heeft blijkbaar niet door hoe vaak ze zelf haar gezicht aanraakt.

