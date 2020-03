Niet enkel CDH maar ook externe omstandigheden doet iedereen meer en meer naar Vlaamse christendemocraten kijken

De coronacrisis, nieuwe rampzalige begrotingscijfers én een politieke peiling die wellicht enige deining zal veroorzaken. Dat zet de partijen in de Wetstraat vandaag meer dan ooit onder druk om snel een regering te vormen. Koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle hopen dat CD&V daardoor toch nog in een Vivaldi-regering zal willen stappen. En anders kan een variant met CDH in plaats van CD&V nog soelaas bieden.