Poetin nog zeker tot 2024 president van Rusland. En daarna gewoon nog voor het leven?

Tot 2024 is hij nog president, dat staat vast. Maar dan zou het in principe afgelopen moeten zijn voor President Poetin. Daar lijkt nu verandering in te komen. Dankzij een grondwetswijziging zou Poetin straks nog een ambtstermijn (of twee) kunnen ambiëren. “Maar wil hij dat zelf wel? Hij lijkt gewoon zijn opties af te wegen.”