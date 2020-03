Marc Wilmots: “Had ik Jordan Lukaku maar naar huis gestuurd toen hij voor de tiende keer te laat was tijdens het EK”

Marc Wilmots heeft Jordan Lukaku van antwoord gediend nadat die linksachter enkele weken geleden de voormalige bondscoach op de korrel had genomen. “Met zijn uitspraken bewees hij dat hij de theorie totaal niet begrepen had”, countert Wilmots de kritiek.

Het interview met Jordan Lukaku dat op 14 februari op Eleven Sports verscheen was er niet naast. De jongste van de broertjes Lukaku kwam in een gesprek nog eens terug op de fatale match tegen Wales op het EK 2016. En hij was daarbij vooral hard voor toenmalig bondscoach Marc Wilmots. . Als we dat EK hadden gewonnen, zou iemand hebben beweerd dat het dankzij hem was? Hij zou enkel geluk hebben gehad dat de spelers hem naar de titel zouden hebben geleid. De ploeg was goed, maar niemand wees ons weg”, zei Jordan Lukaku toen. “Ik vond Wilmots niet zo goed. Met de spelers die hij had, zie hij gewoon: ‘Geef de bal maar aan Eden.’ Hij kon geen echte ploeg smeden. Dat was jammer. Maar dat doet niets af van het feit dat ik ook nergens was.”

In Sport/Voetbalmagazine dient Wilmots Lukaku nu van antwoord. “‘Wat me stoort, is dat hij het werk van een volledige trainersstaf in vraag stelt. Al die mensen worden in diskrediet gebracht”, zegt Wilmots. “Als ik Jordan bezig hoor, heb ik maar van één ding spijt: dat ik hem niet naar huis heb gestuurd toen hij voor de tiende keer te laat was tijdens het EK. Zelfs zijn broer pakte hem erover aan. Ik heb het nagerekend: bij ons heeft hij, sinds de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal in maart 2016 tot aan die kwartfinale tegen Wales, in totaal negen theoretische wedstrijdbesprekingen meegemaakt. Zelf speelt hij al tien jaar als linksachter en met Vital Borkelmans zat er een gewezen linksachter bij de technische staf. En die jongen heeft dan het lef om te zeggen dat hij niet wist wat hij moest doen?”

“Zijn taak kwam er grosso modo op neer om ervoor te zorgen dat Eden Hazard niet het hele terrein moest oversteken. Hij moest Eden zo snel mogelijk in de diepte sturen. Met zijn uitspraken bewees hij dat hij de theorie totaal niet begrepen had. Hij heeft zitten slapen. Zo is Jordan. Een goede voetballer, maar hij speelt puur op intuïtie. Zulke spelers kun je best zo weinig mogelijk richtlijnen geven.”