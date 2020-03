Hij droomt van de titel met Leeds United, maar kan straks PSG uit Europa knikkeren: dit moet u weten over ‘grote vriendelijke reus’ Erling Haaland

In een leeg Parc des Princes is vanavond de kroonprins van het Europese voetbal op bezoek. Erling Braut Haaland (19) is nog een jongen, maar zijn cijfers doen duizelen. In de heenwedstrijd Dortmund-PSG tartte hij voor de zoveelste keer de voetbalwetten. Dit moet u weten over de grote vriendelijke reus uit Noorwegen.