Belgisch voetbal en wielrennen blijven (voorlopig) gespaard van dreiging coronavirus

In de Jupiler Pro League staat zondag de slotspeeldag van de reguliere competitie gepland, mét supporters in de tribunes. De Pro League maakte gisteren bekend dat alle matchen in 1A en 1B kunnen doorgaan ondanks de dreiging van het coronavirus.

De regering heeft geen beperkingen voor sportevenementen die buiten plaatsvinden opgelegd. Het advies van de Nationale Veiligheidsraad om evenementen die binnen doorgaan met meer dan duizend personen af te gelasten, heeft dus geen rechtstreekse impact op het voetbal. De Pro League, de vereniging van profclubs, liet wel weten dat experten bekijken of er bijkomende maatregelen nodig zijn met betrekking tot de aanbevelingen over die gesloten ruimtes van meer dan duizend personen.

Donderdagmiddag staat nog een informatievergadering op de agenda. De Pro League ontvangt samen met de KBVB de clubs, de amateurafdelingen en de prominentste stakeholders. Daarbij zal ook viroloog Marc Van Ranst aanwezig zijn om samen met de relevante experten de situatie in te schatten. Het is dus niet volledig uitgesloten dat er alsnog een aanpassing zit aan te komen.

De organisatie van de E3 beraadt zich over de grote tent aan de aankomstzone. Foto: loh

In het wielrennen beraadt de organisatie van de E3 BinckBank Classic (27 maart) zich nog over het plaatsen van een grote tent in de aankomstzone langs het parcours. In andere Vlaamse wielerwedstrijden zoals Nokere Koerse (18 maart) en Gent-Wevelgem (29 maart) stellen zich nog geen problemen op dit moment.

Buitenbeentje België

Onze voetbalcompetitie ziet zich net als de Engelse Premier League dus nog niet genoodzaakt om in te grijpen. Het contrast met de rest van Europa is navenant. Elders zijn de maatregelen om de pandemie in te dijken legio. De Zwitserse competitie wordt ten vroegste op 23 maart hervat. In het zwaar getroffen Italië zijn er tot 3 april geen sportwedstrijden. De Franse Ligue 1 besliste om tot minstens 15 april zonder supporters te spelen. In de Oostenrijkse competitie worden alle wedstrijden in de eerste en tweede klasse worden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Verder blijft het ook in Portugal, Spanje en Duitsland muisstil in de voetbaltempels en speelt men achter gesloten deuren. Ook in de Champions League en Europa League is lang niet overal publiek welkom.

En wat met de onze noorderburen? De Nederlandse voetbalbond meldde gisteren dat vier profduels in de provincie Noord-Brabant komend weekend niet doorgaan. De KNVB zit vandaag samen met de clubs uit het betaalde voetbal om de situatie in de rest van het land te bespreken.