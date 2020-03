De internationale uitstraling van Gent kan nog beter. Daarom zal schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD) horecazaken met een terras op het openbaar domein verplichten om digitaal of cashless betalen aan te bieden.

In deze moderne tijdens zijn weinig dingen zo storend als een café waar pinten niet kunnen worden betaald met een bankkaart of een app op je gsm. Ook in Gent zijn er nog tal van kroegen waar alleen ...