CLUBNIEUWS. Doku zegt neen tegen Ghana, dubbele opdoffer voor Genk en Kortrijk strijdt met Zulte Waregem om Ghanese verdediger

Dubbel pech voor Genk in aanloop naar de cruciale partij tegen KV Mechelen. Spits Paul Onuachu haakte weer af op training, terwijl de blessure van Thorstvedt erger is dan gevreesd. Zulte Waregem en Kortrijk hebben hun oog dan weer laten vallen op dezelfde verdediger. Bij Anderlecht moet Jérémy Doku kiezen tussen Ghane en België.

ANDERLECHT. Doku zegt neen tegen Ghana, Gerkens terug op training

Wordt Jérémy Doku (17) de surprise van de chef bij de Rode Duivels? Volgende week maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de stage in Qatar (24 tot 31 maart). Voorlopig gaat die nog altijd door ondanks het coronavirus en de Anderlecht-tiener loopt in de kijker van de bondscoach. Met het oog op zijn toekomst als international wees Doku alvast Ghana – het land van zijn roots – af. Onlangs was de Ghanese bondscoach Charles Akonnor in ons land. Ghana plaatste zich niet voor het WK 2018 en hoopt nu een nieuwe generatie te lanceren. Akonnor probeerde het RSCA-trio Luckassen-Amuzu en Doku te paaien voor een selectie tegen Soedan op 27 maart, maar alleen Luckassen liet de deur toen op een kier. Doku zei neen.

De flankaanvaller is al heel zijn leven Belgisch jeugdinternational (35 caps) en wil doorgroeien tot de Belgische A-kern.

Pieter Gerkens(24) was na een lange hielblessure weer present op training bij Anderlecht. Kemar Roofe, ­Philippe Sandler en Derrick Luckassen raken klaar voor de play-offs.(jug)

Pieter Gerkens. Foto: Photo News

KV OOSTENDE. Al 2.000 tickets weg voor Cercle

Komende zondag trekken er minstens 2.000 fans van KV Oostende naar de uitwedstrijd op Cercle. Maandagavond ging het 2.000ste ticket al van de hand. Nog de hele week zijn gratis tickets verkrijgbaar voor abonnees. Als KVO een puntje pakt, is het gered.

Custovic kan momenteel op een bijna volledig fitte groep rekenen. Jonckheere trainde weer met de groep nadat hij zaterdag onbeschikbaar was na een trap op training. Enkel Vargas, afgelopen weekend nog in de basis, heeft wat last van de adductoren. Het is nog onduidelijk of de match van zondag in het gedrang komt voor de Venezolaan.(jve)

KV KORTRIJK. Kerels azen op Ghanese verdediger

KV Kortrijk heeft zijn oog laten vallen op Abdul­ Mumin, een 21-jarige Ghanese centrale verdediger. Momenteel is hij aan de slag in Denemarken bij Nordsjaelland­. Zijn contract loopt er af in juni­. Mumin had al een ontmoeting met KV Kort­rijk. De Kerels­ gaan voluit voor de Ghanees. Leuk detail is dat ook Zulte Waregem Mumin op zijn radar heeft staan.

Bij KV Kortrijk is Nihad Mujakic, nu verhuurd aan Hajduk Split, gewogen en te licht bevonden. Ook van Vladimir Kovacevic zijn ze niet wild bij KVK. Revelatie Tuta is gehuurd van Frankfurt, zonder aankoopoptie. In feite is er alleen maar Brendan Hines-Ike die de concurrentie kan aangaan­ met Timothy Derijck­. (gco)

ZULTE WAREGEM. Spoeling is dun achteraan

Ook Essevee heeft dus Mumin op zijn radar staan. In de afgelopen wintertransferperiode kwam Zulte Waregem niet tot een deal met Nordsjaelland­. Essevee kan een extra pion gebruiken centraal achterin. Het zag Marco Bürki vertrekken. Marvin Baudry sukkelt al een hele tijd met een pubalgie. De spoeling is dun met Olivier Deschacht en Ewoud Pletinckx. Davy De fauw en Sandy Walsh kunnen indien nodig depanneren, maar het contract van beiden loopt op het einde van dit seizoen af. Dat is ook het geval voor Marvin Baudry. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Voorzitter Goemaere en CEO Vandaele naar Monaco

Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere en CEO Marc Vanmaele gaan donderdag en vrijdag naar Monaco om te praten over de toekomst.

De groep hernam gisteren de training. Vandaag zijn er twee sessies. De beloften wonnen met 1-2 op het veld van Antwerp en staan nu derde. Olivier Scholaert en Gianni Swennen scoorden, Warleson Steillon Oliveira, Arne Cassaert (foto) en Zorhan Bassong speelden mee. (kv)

KRC GENK. Onuachu haakt weer af, seizoen Thorstvedt voorbij

Gisterochtend stond een tactische training op het programma bij Genk. Zonder Bongonda, die wegens kleine pijntjes uit voorzorg een alternatief programma kreeg, en Limbombe, die zondag de training moest staken met last aan de hamstrings. Zij pikken mogelijk morgen aan bij de groep. Halfweg de training knipperde ook het alarmlampje van Onuachu opnieuw. Hij blijft last ondervinden achter aan zijn linkerbeen en staakte uit voorzorg de strijd. Normaal kan hij wel worden klaargestoomd voor de match tegen Mechelen.

De blessure van ­Kristian Thorstvedt (20) is erger dan gevreesd. De Noorse middenvelder liep een breukje op in zijn linkervoet, waardoor zijn seizoen er ook meteen op zit. (mg)

Kristian Thorstvedt. Foto: JEFFREY GAENS

KAA GENT. Beloften gaan in eigen huis onderuit tegen KV Mechelen

Pijnlijke nederlaag voor de Gentse beloften. KV Mechelen won maandagavond met 1-3 op bezoek bij het team van Frédéric Dupré­, die nochtans een beroep kon doen op enkele spelers van de Gentse A-kern. Zo liet coach Jess Thorup kersvers vader Colin Coosemans (foto), Ibrahima Cissé, Eric Smith en Dylan­ Mbayo opdraven. Invaller Jesse Littel (17) lukte na de pauze de Gentse eerredder. (ssg)

STVV. Volledig fitte kern

STVV trainde gisteren voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Standard. In de voormiddag stond er een veldtraining op het programma, ’s namiddags bleef de groep in de fitnesszaal voor stabilisatie- en krachtoefeningen. Op uitzondering van de langdurig geblesseerden Schmidt en De Petter trainde iedereen vlot mee. Dus ook Alexandre De Bruyn, die tegen de Rouches een wonde aan zijn dijbeen opliep na een karatetrap van Zinho­ Vanheusden. De spelers die maandag met de beloften aantraden, kregen een apart programma. (pivan)

***Charleroi kan een tweetal weken niet rekenen op Steeven Willems (29)door een spierverrekking.